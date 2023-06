Am 8.7 steht das große Harry Styles Konzert auf dem Programm. Vor dem Mega-Event gibt es jetzt noch letzte Karten, doch die sind ohne Sicht auf die Bühne.

Bereits im vergangenen Jahr war Harry Styles in Wien, damals noch in der Wiener Stadthalle. Im heurige Jahr zeiht es dem Mega-Star ins Wiener Ernst Happel-Stadion. Die Tickets für das Top-Konzert waren schnell vergriffen, die Nachfrage auf Zweitanbieter-Plattformen hoch.

Neue Tickets sorgen für Aufregung

Rund eine Woche vor dem Konzert am 8.7 in Wien legt ÖTicket nun noch einmal Tickets für den Superstar auf. Diese haben jedoch ein Problem. Die Sitzplätze befinden sich seitlich hinter der Bühne und bieten keine Sicht auf das Konzert. "Harry Styles-Fans aufgepasst: Es gibt noch Resttickets (no stage view) für das Konzert am nächsten Samstag im Ernst-Happel-Stadion!", so Ö-Ticket auf ihrer Facebook-Seite.

© ZvG ×

Die Preise für die "Keine Sicht"-Tickets haben es auch in sich. Im 2. Rang kostet das Ticket pro Nase rund 100 €, im 3. Rang des Ernst Happel-Stadions müssen immer noch 75,70 € gezahlt werden. Auf den sozialen Netzwerken sorgt der Vorstoß eher für Belustigung. "Hören kann ma sicher umsonst vorm Stadion", so ein User. Ein anderer meint: "Wenn man sich gemütlich in einen Schanigarten in der Nähe setzt, bei einem Aperol, ists gemütlicher".

Es bleibt abzuwarten, ob die "Keine Sicht"-Tickets bis zur kommenden Woche verkauft werden.