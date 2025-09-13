Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Elton John
© Getty Images

Spitals-Foto

Fan-Schock: Elton John nach wilder Party im Gips-Korsett

13.09.25, 10:16
Teilen

Ein Facebook-Posting von Popstar Elton John sorgt für Aufruhr bei seinen Fans. Zu sehen ist er mit Halskrause und Gipsbeinen in einem Spitalsbett

Was ist mit Elton John passiert? Das fragen sich zur Zeit tausende Fans auf der ganzen Welt. Sein aktuelles Posting auf Facebook zeigt den "Rocket Man" im Spital - komplett eingegipst! "Zu hart gerockt. Hat mit einem Gips geendet", schrieb er zu seinem Posting. Ein weiteres Foto zeigt eine Wandtafel mit der Arzt-Diagnose und der seiner Zimmergenossen. Spätestens beim Betrachten dieses Fotos konnten die Fans aber aufatmen und schmunzeln.

 

Der Grund? Elton John liegt in einem Zimmer mit den fiktiven Mitgliedern der Spaß-Band "Spinal Tap". Auf weiteren Fotos ist zu sehen, dass es sich im Spital um einen Dreh für deren neuen Film "Spinal Tap II" handelt, der am Freitag erschienen ist. Zeitgleich kam auch ein neues Spinal Tap Album auf den Markt, auf dem Elton John auch zwei Songs zu hören ist.

Somit alles gut bei der Pop-Legende. Er macht nur ein wenig PR für alte Freunde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden