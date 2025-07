Große Trauer um Schlagerstar Connie Francis

Sie war die Stimme einer ganzen Generation und eroberte mit Herz, Stimme und Charme Millionen Fans – auch in Deutschland. Nun ist Connie Francis, weltberühmte Sängerin und Schlager-Ikone, im Alter von 87 Jahren verstorben

Die traurige Nachricht bestätigte ihr langjähriger Freund Ron Roberts am Donnerstag via Facebook: „Schweren Herzens und mit tiefer Trauer teile ich den Tod meiner lieben Freundin Connie Francis mit. Ich weiß, Connie würde es begrüßen, wenn ihre Fans zu den Ersten gehören würden, die diese traurige Nachricht erfahren.“ Die letzten Wochen waren von gesundheitlichen Problemen geprägt. Anfang Juli musste die Sängerin einen geplanten Auftritt absagen. Wegen starker Schmerzen kam sie ins Krankenhaus, wurde auf die Intensivstation verlegt. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Connie Francis © Getty

Geboren wurde Connie Francis am 12. Dezember 1937 in Newark, New Jersey, als Concetta Rosa Maria Franconero. Schon in den späten 1950er-Jahren gelang ihr der internationale Durchbruch – unter anderem mit den Hits „Stupid Cupid“, „Everybody’s Somebody’s Fool“ und „Who’s Sorry Now?“. In Deutschland wurde sie zur Schlager-Königin. Ihr Song „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ wurde 1960 zum Nummer-1-Hit und machte sie hierzulande zur Legende. Auch Titel wie „Schöner fremder Mann“ oder „Barcarole in der Nacht“ zählen bis heute zu den Klassikern.

Besonders beeindruckte ihr Deutsch – charmant und fehlerfrei gesungen, was ihr ein noch größeres Publikum sicherte. Selbst jüngere Generationen entdeckten sie zuletzt neu: Ihr Song „Pretty Little Baby“ wurde auf TikTok millionenfach geklickt. Connie Francis zeigte sich tief berührt vom plötzlichen Hype: „Es ist wunderschön zu sehen, dass meine Musik so viele Jahrzehnte später noch Herzen berührt.“

Connie Francis © Getty

Privat blieb ihr das große Glück jedoch verwehrt. Francis war viermal verheiratet – alle Beziehungen scheiterten. In einem Interview mit Bild am Sonntag sagte sie einst offen: „Ich war weltweit als Sängerin erfolgreich, aber in der Liebe habe ich versagt.“ Am Mittwochabend endete das Leben einer außergewöhnlichen Künstlerin, die Generationen geprägt hat. Doch ihre Stimme, ihre Songs und ihre Stärke bleiben unvergessen – als Vermächtnis einer Frau, die wusste, wie man Herzen berührt.