Happy Birthday, Kim Kardashian!

Die Beauty-Ikone hat heute allen Grund zum Feiern

Auch wenn man es ihr nicht ansieht - IT-Girl und Multi-Millionärin Kim Kardashian feiert heute ihren 43. Geburtstag. Sie gehört zu den berühmtesten Frauen der Welt und schafft dank ihrer Selbst-Vermarktung ein Imperium. Bereits Freitagabend feierte sie mit Mama Kris und ihren Schwestern Khloe, Kendall und Kylie in ihren Ehrentag hinein. Die Familie traf sich im Nobel-Restaurant Funke in Beverly Hills. Mitgefeiert haben auch Kims Freundin Hailey Bieber und Jeff Bezos' Verlobte Lauren Sanchez.

© Getty Kim Kardashian ×

Steiler Aufstieg

Es war 2007, als die Karriere der Tochter des Star-Anwalts Robert Kardashian und Kris Jenner steil nach oben ging. Ausgerechnet ein Sex-Video mit ihrem damaligen Freund Ray J erwies sich als Karriere-Turbo für Kim. Nur wenige Monate später flimmerte in den USA die Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" über die TV-Schirme und gab den Fans einen privatne Enblick in der Luxus-Leben der Familie.2021 wurde die Show nach 20 Staffeln und über 280 Folgen eingestellt, bevor 2022 ihre neue Show "The Kardashians" startete.

© hulu The Kardashians ×

2014 sorgte Kim in Wien für Furore, als sie die Opernball-Begleitung von Richard Lugner war.

© Harald Artner Kim Kardashian & Richard Lugner am Opernball ×

Neben ihrer TV-Karriere gründete Kim die Kosmetik-Marke "SKKN" und ihre Mode-Linie "Skims", die sie zu einer der reichsten Frauen in der Familie machte.

Kein Glück in der Liebe

© Getty Kim Kardashian & Kanye West ×

Ihren Geburtstag begeht Kim Kardashian heute als Single. Ihre Beziehung zu Rapper Kanye West ging nach zehn Jahren 2022 in die Brüche. Das Ex-Paar hat vier gemeinsame Kinder: die Töchter North und Chicago sowie die Söhne Saint und Psalm.