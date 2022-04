Heimliche Hochzeit für Britney Spears?

Britney Spears bezeichnet Sam Ashgari in mehreren Beiträgen als ihren "Ehemann"

Gerade machte Britney öffentlich, dass sie tatsächlich schwanger sei, schon brodelt die Gerüchteküche weiter. In ihren letzten Instagram-Beiträgen schrieb Spears immer wieder von Sam Asghari (28) als ihrem "Ehemann". Auch der Vater ihres ungeborenen Kindes schreibt: "Ehe und Kinder sind etwas ganz natürliches und ich werde alles geben." Die Fans des Popstars sind sich sicher: "Unsere Königin macht klar, dass sie verheiratet ist." Nach 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie, kann Spears jetzt wieder die Freiheit genießen und nachholen, was sie in der Zeit verpasst hat.

Hier schreibt Britney von ihrem "Ehemann"

Patchwork-Familie für Britney

Die Sängerin hat bereits zwei Teenager-Söhne, sagte aber immer wieder, dass sie sich mehr Kinder wünsche. Mit Sam Asghari wird ihr Traum wahr.