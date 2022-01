Helene Fischer: Das Baby ist da!

Schlager-Star Helene Fischer (37) ist Mutter geworden — es ist ein Mädchen.

Babyglück. Ihr Baby-Bauch war das Gesprüchsthema in der Schlagerbranche – und jetzt schwebt Helene Fischer im 7. Himmel – quasi im Baby-Himmel: Wie die BILD-Zeitung berichtet, soll Fischer ihr Kind bereits rund um Weihnachten zur Welt gebracht haben.

Es war eine Hausgeburt am Ammersee

Laut ersten Berichten soll es sich um eine Hausgeburt gehandelt haben – Helene Fischer hat wider Erwarten nicht in der Klinik im nahen Starnberg entbunden. Die Schlager-Queen ist nun daheim am bayerischen Ammersee und genießt laut dem Bild-Bericht mit ihrem Verlobten Thomas Seitel die Zeit mit dem Baby.

Glück im Glück.- Helene Fischers Eltern wohnen ganz in der Nähe. Die Jung-Eltern können sich also ganz auf die Hilfe von Oma und Opa verlassen. Laut Bild steht seit der Geburt ein rosafarbene Kleinwagen regelmäßig vor Helenes Haus. Die frisch gebackenen bringen Essen mit, unterstützen die Neu-Eltern.



Wie die Kleine heißen soll? Daraus hat der Superstar bis zuletzt ein großes Geheimnis gemacht. Also wird spekuliert. Weibliche Vornamen in der Familie sind: Ihre Mutter heißt Maria und ihre große Schwester, der sie sehr nahe steht, Erika.