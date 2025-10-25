Hollywood-Legende June Lockhart mit 100 Jahren verstorben

June Lockhart ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Berühmt wurde sie mit Rollen in den Filmen "Lassie" und "Lost In Space".

Die US-Schauspielerin June Lockhart ist tot. Sie sei im Alter von 100 Jahren im kalifornischen Santa Monica gestorben, teilte ihr Sprecherteam am Samstag mit. Fernsehzuschauer kennen Lockhart vor allem durch die Serie "Lassie", in der sie ab 1958 in über 200 Folgen die Mutter des kleinen Timmy (Jon Provost) spielte. Ab Mitte der 1960er Jahre spielte sie in der Science-Fiction-Serie "Verschollen zwischen fremden Welten" die Mutter einer Familie auf Weltraummission.

Lockhart wurde 1925 als Kind des Schauspielerpaares Gene und Kathleen Lockhart in New York geboren. Schon als Teenager spielte sie an der Seite ihrer Eltern in dem Film "A Christmas Carol" (1938) mit. In den 1940er Jahren folgten Nebenrollen in Hollywoodfilmen mit Stars wie Bette Davis, Ingrid Bergman, Judy Garland und Gregory Peck. Für ihr Broadway-Debüt in "For Love or Money" (1947) wurde sie mit einem Tony ausgezeichnet.

Immer wieder Gastrollen

Lockhart spielte bis ins hohe Alter in zahlreichen Produktionen mit, darunter in Gastrollen bei Serien wie "General Hospital", "Eine starke Familie" und "Beverly Hills, 90210".