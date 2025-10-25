Schlangen-Alarm bei Roberto Cavalli in Wien

Die Mode-Unternehmer Manuela und Ernst Fischer ließen sich wieder einmal etwas ganz Besonderes für die Präsentation der neuen Kollektion von Roberto Cavalli einfallen: Serpente – die Schlange – sie steht für Weisheit und Erkenntnis, Verführung und Sünde, Erneuerung, aber auch Gefahr.

Sie war das Thema des Abends – sowohl in den Stoffdesigns von Fausto Puglisi als auch lebendig in Form einer Königskobra, die von Zirkusdirektor Alexander Schneller vom Circus Pikard artgerecht präsentiert wurde. Sehr zur Freude der Gäste, die dem Reptil jedoch auch gebührenden Respekt zollten.

Promi-Models und lebende Schlange

Die attraktive Mode wurde unter anderem von "Dancing Stars"-Siegerin 2025 Katya Mizera vorgeführt, die sich sichtlich wohl in der „Raubtiermode“ fühlte und die Kollektion perfekt präsentierte. Katya war gerade aus Deutschland zurückgekehrt, wo sie gemeinsam mit den beiden Tanzprofis Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger die „Let’s Dance“-Tour von RTL choreografierte. Und auch die junge und aufstrebende Künstlerin Margarita Gavrielova, die am 11. November zu ihrer ersten Vernissage in die Wiener Sofiensäle lädt, führte die Mode professionell vor.

Und dann gab es auch noch ein Geburtstagskind: Marika Lichter nahm die Modeparty zum Anlass, gemeinsam mit Freunden auf das neue Lebensjahr anzustoßen: „Es ist kein besonderer Geburtstag, und ich bin keine große Freundin von eigenen Geburtstagsfeiern. Aber als Modefan ist es mir ein besonderes Vergnügen – es ist wirklich angenehm, und ich habe einen super Abend hier“, zeigte sie sich mehr als zufrieden.

Besondere Atmosphäre

Cavalli-Store-Boss Ernst Fischer betont: „Wir bemühen uns immer, unseren Kunden und Freunden die jeweiligen Kollektionen mit kleinen Besonderheiten zu präsentieren. Heute ist uns das wieder einmal gelungen.“ Manuela Fischer ergänzt: „Mir ist es wichtig, dass sich unsere Gäste wohlfühlen und in entspannter Atmosphäre eine gute Zeit haben.“

Gratuliert haben sowohl dem Geburtstagskind als auch den Gastgebern zur gelungenen Kollektion unter anderem: Schauspielerin Barbara Wussow, Elisabeth Fallenberg, Allround-Künstler FJ Baur, Zoryana Kushpler, Ekaterina und Christian Mucha, Ernst und Emma Hoffmann, Marie-Louise Bittner-Wlaschek und viele mehr. Und natürlich die beiden Königskobras mit Pikard Circusdirektor Alexander Schneller und Ben.