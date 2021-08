Nachwuchs für den Action Star.

Model und Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley (34, "Mad Max") und "Fast & Furious"-Star Jason Statham (54) werden zum zweiten Mal Eltern. Auf Instagram gab Huntington-Whiteley am Donnerstag (Ortszeit) die Schwangerschaft bekannt. Sie postete eine Reihe Fotos in modischen Outfits, das letzte zeigt sie in einem eng anliegenden Kleid mit deutlichem Babybauch.

Model und Action Star

"Tadaaa! Zweite Runde", schreibt die werdende Mutter dazu. Das britische Model und der Action-Star sind seit Jänner 2016 miteinander verlobt. Söhnchen Jack Oscar Statham wurde im Juni 2017 geboren.