Sängerin Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck sind wieder total verliebt.

Von 2002 bis 2004 waren sie schon ein Paar und sehr verliebt: Jennifer Lopez und Ben Affleck . Dann, nach einer kurzen Verlobung trennten sich der Schauspieler und die Sängerin. Beide bekamen Kinder mit anderen Partnern, die Beziehungen scheiterten allerdings. Nun, nach so vielen Jahren war es im Frühling die Sensationsgeschichte: Bennifer, so der Spitzname der Beiden, starten ein Liebescomeback!

J.Lo und Ben schmusen: So ernst ist ihre Liebe

Nach einigen Munkeleien, bestätigten innige Schmuse-Schnappschüsse die Liaison der zwei. Und Fans freuen sich darüber (wenn schon Jennifer Aniston und Brad Pitt nicht wieder was miteinander anfangen können, sind die zwei ein guter Ersatz. Bei einer Feier in einem Restaurant in L.A. wurden Jennifer und Ben dabei abgelichtet, wie sie sich küssen. Page Six hat die heißen Bilder veröffentlicht - Sie sehen sie HIER.

Bennifer: Kennen schon Familien

Die Beziehung der beiden soll schon sehr ernst sein, berichten US-Medien, denn