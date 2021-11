Justin Bieber kommt nach Wien!

Das nächste Pop-Highlight für 2023 ist fix: Nach Helene Fischer bringt nun auch Justin Bieber die Stadthalle zum Ausflippen. Am 24. März 2023 steigt die neue Show „Justice World Tour“ . Am Donnerstag gibt’s die Tickets.

2016 ließ er 13.000 Fans in der Stadthalle ausflippen – jetzt gibt’s wieder Kreischalarm. Justin Bieber kommt 2023 endlich wieder nach Wien. Mit der neuen Show „Justice World Tour“ hat er für 24. März 2023 die Stadthalle gebucht. Der exklusive Online-Vorverkauf startet schon am Donnerstag (18.11.) bei oeticket.com.

© oeticket ×

„Wir haben hart daran gearbeitet, die beste Show zu kreieren, die wir je gemacht haben und wir können es kaum erwarten, sie mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen. Wir sehen uns bald!“ erklärt Bieber die neue Tour mit der am 18. Februar in San Diego loslegt. Nach 52 US-Konzerten hängt er jetzt auch 90 weitere Shows auf allen fünf Kontinenten an. Am 24. März 2023 auch in Wien.