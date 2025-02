Kanye & Bianca: Rätselraten um West-Scheidung

Erfahren wir nun die nackte Wahrheit der Skandal-Beziehung?

Diese Meldung schlug ein wie der Blitz, wenngleich sie nicht alle überrascht: Medienberichten zufolge sollen sich Rapper Kanye West und seine Frau Bianca Censori getrennt haben.

Die Beziehung wurde von der Presse und Außenstehende immer wieder kritisch beäugt - nicht zuletzt weil Kanye mit seinem Verhalten oft für Unverständnis sorgte. Bei einem Venedig-Aufenthalt ging es in einer Gondel heiß und obszön zwischen den beiden zu und Bianca steht immer wieder wegen ihrer leicht bekleideten Auftritte im Mittelpunkt.

© Getty Images ×

Kanye West und Bianca Censori. © Getty Images

Nackt-Auftritt

Noch länger wird der gemeinsame Besuch der Grammys in Erinnerung bleiben. Da kam Bianca einfach... nackt . Nur ein hauchdünnes Netz bedeckte ihren Körper. Im Netz geht es aufgrund solcher Auftritte immer wieder rund und viele fragen sich: Warum lässt Bianca sich die Manipulationen von Ehemann Kanye gefallen? Er soll, so sind viele sicher, hinter diesen stehen.

Nun sollen sich die beiden also scheiden lassen; doch mittlerweile dementieren enge Quellen das Liebes-Aus. Kanye und Bianca sollen miteinander den Valentinstag feiern, heißt es. Bei so viel Hin und Her - wer kommt da noch mit?