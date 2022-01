Kate: Die neue Königin der Herzen

Herzogin Kate verzaubert die Briten. Die Royals setzen große Hoffnung auf sie.

London. Es ist das moderne Prinzessinnenmärchen: Aus dem ehemals bürgerlichen Mädchen Catherine Elizabeth Middleton aus Reading (zwischen London und Oxford) ist die größte Zukunftshoffnung der ­britischen Monarchie geworden. Kate, Herzogin von Cambridge, wird heute 40 Jahre alt. Happy Birthday!

Das große Fest mit William kommt erst im Sommer

Kleiner Kreis. Auf eine große Party verzichtet die Herzogin nicht nur coronabedingt. Sie meidet das Rampenlicht wohl gerne, sie ist „keine extrovertierte Persönlichkeit“, sagen ihre engen Freunde der britischen Daily Mail.

Schon in Zeiten vor der Pandemie feierte Kate ihren Geburtstag in kleinem Kreis. Zahlreiche Festivitäten fanden auf ihrem Landsitz Anmer Hall in der Grafschaft Norfolk statt. Hier zieht sich die Herzogin mit ihrem Prinz William (39) und den drei Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) gerne zurück.

Wunsch der Queen. Im Sommer, so der große Wunsch von Queen Elizabeth II., soll das Feiern dennoch nachgeholt werden. Dann wird auch ihr Enkel Prinz William 40 – es soll ein gemeinsames großes Feiern in Windsor werden. „Die Queen liebt solche ­Gelegenheiten“, sagt Ingrid Seward, Chefredakteurin des Majesty Magazine.

Seit ihrer pompös-royalen Hochzeit im April 2011 wandelte sich Kate vom „Anhängsel“ des Prinzen zur „Geheimwaffe der königlichen Familie“, wie Royals-Expertin Emily Andrews sagt.

Kate hält Zukunft der Monarchie in Händen

Zentrale Rolle. Das Zeitalter von Königin Elizabeth II. (95) geht langsam dem Ende zu. Wenn die Queen stirbt, wird Prinz William Thronfolger. „Kates ruhige Ge­lassenheit signalisiert, dass die Zukunft der Familie in den besten Händen ist“, so Andrews. Ihr wird eine zentrale Rolle in der Familie ­zugetraut – sie ist die neue Königin der Herzen.

Kate wird von fast allen Experten gelobt. Ob für ihre zahlreichen Charity-Einsätze oder als Brückenbauerin innerhalb der Familie. Sie brachte die völlig zerkrachten Brüder Prinz Harry und ihren Mann Prinz William ins Gespräch und organisierte damit zumindest einen Waffenstillstand.

„Feenstaub“. „Die Menschen lieben William und Kate“, sagte die frühere Royals-Sprecherin Colleen Harris. „Weil sie in ihnen normale Menschen mit Feenstaub sehen.“