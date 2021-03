Die Halbschwester von Kate Moss zeigt sich auf Instagram splitterfasernackt.

"Entdeckt" wurde Lottie Moss auf der Hochzeit ihrer Halbschwester, dem Topmodel Kate Moss, als diese 2011 den Musiker Jamie Hince heiratete. In Kates Fußstapfen als Topmodel ist Lottie dennoch nicht getreten, sie macht lieber ihr eigenes Ding.

Auf Instagram zeigt sich Lottie Moss unangepast und freizügig - und auch auf "Glow" hat sie einen Account, wo Fans gegen Geld noch schärfere Fotos von ihr sehen können.

Doch nicht alle sind begeistert von Lotties Nacktshow: "Ich habe viele hasserfüllte Kommentare bekommen, in denen es darum ging, dass ich bei Glow mitmache. Es kam vor, dass Familienmitglieder das nicht gut finden, und ehrlich gesagt bin ich hier in L.A. und lebe mein bestes Leben“, erklärte sie gegenüber der Sun. „Es ist lange her, dass ich mich so glücklich gefühlt habe. Ich muss mich einfach gut in meiner Haut fühlen, weil wenn man sich nicht selbst lieben kann, dann kann einen auch kein anderer lieben. "