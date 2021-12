Kaum wiederzuerkennen: So sah Heidi Klum mit 17 aus

Dunkle Lippen und Haare: Auf ihrem Jugendfoto sieht Model-Mama Heidi Klum ganz anders aus.

Blonde Haare, offenherziges Dekolletee und Strahle-Lächeln: So kennt man Supermodel Heidi Klum. Kein Wunder also, dass man die "Germany's next Topmodel"-Chefjurorin auf ihrem aktuellen Foto auf Instagram nicht wiedererkennt. Darauf zu sehen ist Heidi im Alter von 17 Jahren, kurz bevor sie ihre Modelkarriere startete.

Dazu schreibt Heidi scherzend: "17 Jahre alt, träumt davon ein Model zu sein. Ich habe den Lipliner etwas zu stark aufgetragen".