Konzert-Wucher um die Rolling Stones

Am 23. November rocken die Rolling Stones ein Mini-Konzert in Miami. Der Schwarzmarkt blüht.

Sektion 12, Reihe E um je 3,379.75 $ pro Platinum Ticket bei der offiziellen Vorverkaufsstelle Ticketmaster oder Stehplätze um bis zu 9.999 Dollar auf der Wiederverkaufsseite StubHub. - Wucherpreise bei den Rolling Stones für ihr „Mini-Konzert“ in Miami. Am 23.November liefern Mick Jagger und Co. im Hard Rock Life das Finale der "No Filter"-Tournee als rare Club-Show.. Nur 7.000 Tickets wurden für „das kleinste US-Konzert seit Jahrzehnten“ aufgelegt. Und das bei stattlichen Preisen von 281 bis 1.006 Dollar.



Schwarzmarkt. Trotzdem waren alle Karten nach nur 10 Minuten restlos ausverkauft. Viele landeten jedoch bei Wiederverkäufern. Der Schwarzmarkt blüht wie nie zuvor. Auch weil die Gerüchte-Küche brodelt. Die Stones sollen in Miami nämlich bei ihrer 19 Song starken Greatest Hits Show auch gleich eine Live-DVD aufnehmen. Das wäre der erste Konzert-Film ohne Charlie Watts.