Sänger probte für seine "This is It"-Tour, als er überraschend starb.

Am 25. Juni 2009 starb Michael Jackson (50), somit jährt sich sein Todestag heuer zum 14. Mal. Nun sind auf diversen sozialen Kanälen Videos aufgetaucht, die den "King of Pop" bei seiner letzten Probe zeigen.

Nur 12 Stunden vor Tod

Die Clips zeigen Jackson, wie er sich auf seine letzten Konzerte vorbereitet. Monate vor seinem Tod hatte er angekündigt, ein letztes Mal auf Tour gehen zu wollen. Er nannte die Reihe "This is It" - zu dt. "Das wars" und es sollten definitiv seine letzten Auftritte sein. Er starb 18 Tage vor Beginn der Konzertserie. Fans freuten sich auf diese letzten, 50 Shows, Karten wurden zu Unsummen weiterverkauft.

Er wirkt lebendig

In dem letzten Probenvideo (entstanden am 24. Juni 2009), das nun im Netz zu finden ist, performt Jackson seinen Hit "Earth Song". Er steht in lässigen Klamotten auf der Bühne und wirkt überraschend aktiv und fit. Die Schritte des Performers sitzen, er scheint konzentriert aber durchaus Spaß an der Sache zu haben. Die Aufnahmen wurden nur 12 Stunden vor seinem Tod aufgenommen. Über seine letzten Tage und Stunden hieß es zunächst immer, dass er in schlechter Verfassung gewesen sei.

Arzt schuldig gesprochen

Am 25.Juni starb Michela Jackson an einer Überdosierung des Narkosemittels Propofol. Sein Leibarzt Conrad Murray wurde am 7.11.2011 für schuldig erklärt und musste eine Haftstrafe absitzen.