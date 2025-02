Lindsay Lohans Vater wegen häuslicher Gewalt festgenommen

Wieder Ärger mit dem Gesetz! Michael Lohan (64), der Vater von Hollywood-Star Lindsay Lohan (38), wurde in Texas festgenommen. Seine Noch-Ehefrau Kate Major (41) beschuldigt ihn, sie von einem Stuhl gestoßen zu haben.

Das Verhältnis zwischen Lindsay Lohan und ihrem Vater gilt seit Jahren als schwierig. 2017 wetterte sie auf Twitter gegen ihn und nannte ihn einen „Irren“, der den Titel „Vater“ nicht verdiene. Doch zuletzt schien es eine Annäherung zwischen ihnen zu geben. Nun könnten die neuen Vorwürfe erneut einen Keil zwischen Vater und Tochter treiben. Laut dem Harris County Sheriff's Office in Texas meldete sich Kate Major am 21. Februar bei der Polizei. Sie gab an, ihren Noch-Ehemann auf einem Parkplatz gesehen zu haben, während sie auf dem Weg zu einem Arzttermin war. In Angst, er könnte ihr folgen, kontaktierte sie die Behörden.

Die schockierenden Details: Major behauptet, dass Michael Lohan sie bereits einige Tage zuvor in ihrem Zuhause attackiert und aus einem Stuhl gestoßen habe. Dabei habe sie „Schmerzen und Unwohlsein“ erlitten. Laut einem Bericht der „Daily Mail“ entdeckten Polizisten sichtbare blaue Flecken an ihrem Körper. Nach der Anzeige wurde Michael Lohan in seiner Wohnung festgenommen – ohne Zwischenfälle. Die Anklage lautet: fortgesetzte häusliche Gewalt. Es ist nicht das erste Mal, dass der 64-Jährige mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Bereits 2020 wurde er wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf Kate Major verhaftet.

Das Paar sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. 2010 verlobten sich Michael und Kate, vier Jahre später folgte die Hochzeit. Doch 2018 kam es zur Trennung: Major reichte die Scheidung ein und kämpfte um das alleinige Sorgerecht für ihre beiden Söhne Landon und Logan. Michael Lohan ist kein unbeschriebenes Blatt: Bereits 1990 und 2004 verbüßte er Gefängnisstrafen wegen Körperverletzung und illegalen Handels. Auch in seiner ersten Ehe mit Dina Lohan (61), der Mutter von Lindsay, gab es Berichte über Gewaltvorfälle. Das Paar war von 1985 bis 2007 verheiratet und hat vier gemeinsame Kinder. 2021 dann der nächste Skandal: Michael Lohan wurde wegen illegalen Patientenhandels festgenommen. 2022 wurde er zu vier Jahren Bewährung verurteilt.