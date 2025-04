Liz Hurley und Billy Ray Cyrus auf Wolke 7

Neues Liebesglück für Elizabeth Hurley: Die britische Schauspielerin und Model-Ikone zeigt sich turtelnd mit dem amerikanischen Country-Musiker Billy Ray Cyrus

Auf aktuellen Instagram-Fotos lehnen sich die beiden lässig an einen Baum – beide in Blue Jeans, sie ergänzt ihr Outfit mit einer romantischen Spitzenbluse, er mit einem klassischen Holzfällerhemd. Innig umarmt Billy Ray seine neue Liebe, während Elizabeth Hurley strahlend in die Kamera blickt.

Unter dem Bild schreibt die 58-Jährige schlicht „Tennessee weekend“ und setzt ein rotes Herz dazu – eine klare Botschaft an ihre 3,1 Millionen Instagram-Follower: Hurley besucht den Sänger auf seinem idyllischen Anwesen im US-Bundesstaat Tennessee. Spätestens jetzt ist klar: Billy Ray Cyrus hat ihr Herz erobert.

Bereits zu Ostern ließ Elizabeth Hurley mit einem Social-Media-Post die Liebesbombe platzen. Dass sie nun ausgerechnet mit dem Vater von Popstar Miley Cyrus (32) ihr neues Glück gefunden hat, überrascht viele. Denn in Sachen Liebe war Hurley bislang wenig vom Glück verfolgt. Zwölf Jahre lang war die Schauspielerin Single, nachdem ihre Beziehung mit dem australischen Cricket-Star Shane Warne (†52) trotz Verlobung 2011 scheiterte. Auch mit dem Filmproduzenten Steve Bing (†55), dem Vater ihres Sohnes Damian (23), fand sie kein dauerhaftes Glück. Besonders bitter: Bing verlangte damals einen DNA-Test, bevor er seine Vaterschaft anerkannte.

Billy Ray Cyrus hat ebenfalls eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Erst im August 2024 machte er seine Scheidung von Sängerin Firerose (37) offiziell. Der Rosenkrieg umfasste schwere Vorwürfe – beide Seiten warfen sich „emotionalen Missbrauch“ vor. In dieser schwierigen Phase fand Billy Ray Unterstützung bei Elizabeth Hurley. Die beiden hatten sich bereits 2022 beim Dreh des Weihnachtsfilms „Christmas in Paradise“ kennengelernt – damals ahnte noch niemand, dass daraus echte Liebe entstehen könnte.

Im Podcast „The Ty Bentli Show“ zeigte sich Billy Ray Cyrus jetzt ungewohnt emotional und schwärmte über seine neue Partnerin: „Ich war schon lange nicht mehr so glücklich.“

Die Chemie zwischen der britischen Stil-Ikone und dem amerikanischen Country-Star scheint zu stimmen. Die Fans dürfen gespannt sein, ob Elizabeth Hurley in Billy Ray Cyrus endlich den Richtigen gefunden hat.