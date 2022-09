Lopez: "Hochzeitzsnacht war wirklich himmlisch"

Auf ihrer Fan-Seite gibt J.Lo jetzt intime Einblicke in ihre Hochzeit mit Ben Affleck.

Infos. In ihrem Newsletter On the J.Lo spricht Sängerin Jennifer Lopez (53) jetzt erstmals im Detail über ihre Hochzeit mit Schauspieler Ben Affleck (50): „Nichts fühlte sich für mich jemals richtiger an. Ich wusste, dass wir uns endlich auf eine Weise ‚niederlassen‘ könnten, wie du es nur tun kannst, wenn du Verlust und Freude verstehst und kampf­erprobt genug bist, um die wichtigen Dinge nie für selbstverständlich zu halten“, schreibt sie.

Zudem postete sie eine ganze Reihe von neuen Bildern von der dreitägigen Feier. Zu sehen sind das glückliche Brautpaar und die dekorierte Location.

Dankbar. „Wir befinden uns in dieser lang ersehnten Zeit des Lebens: Dankbarkeit für alles, was das Leben uns gezeigt hat, sogar für seine Irrungen und Wirrungen. Diese Nacht war wirklich himmlisch!“, fügt Jennifer hinzu.