Madonna: Irre Internet-Show auf Instagram

Mit diesen peinlichen Fotos machte Madonna auf Sozialen Medien wieder einmal auf sich Aufmerksam.

Aussagen wie „Madonna, lass es sein!“ oder „Warum bloß, Madonna?“ ließen darauf schließen, dass sogar ihre Fans mittlerweile genug von dem Exhibitionismus der Pop-Ikone haben. Demnach hatte sie wieder einmal sehr freizügige Fotos gepostet, bei denen nicht viel Raum für Fantasie bleibt. Neben ein paar Followern, die Madonna für ihre Freizügigkeit feierten, fanden die meisten ihrer Fans die Schnappschüsse jedoch "peinlich", "vulgär" und "unangemessen".

Während die einen meinen, dass die Bilder einfach nur Stillos sind, meinen andere, dass Madonna schlicht weg zu alt für diese Art der Provokation sei. So schreibt ein User zum Beispiel: „Im Namen des letzten Jahrhunderts: Madonna, lass es sein! Geh in Rente. Bleibe als Queen, die du einst warst, in Erinnerung.“ Und: „Wirst du nicht langsam müde, immer wieder denselben Mist zu machen? Es ist schon lange nicht mehr attraktiv/witzig/interessant/schockierend.“

Madonna wäre allerdings nicht Madonna, ließe sie sich von der Vielzahl der Kritiker beirren. Sie postete einfach weitere Bilder und schrieb darunter: „Schönheit ohne Sinn ist Schönheit ohne Wert. Alle schönen Dinge habe eine Funktion - den Zuschauer zu großartigen Gedanken anzuregen.“