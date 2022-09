Madonnas Sex-Beichte

In einem Youtube-Video spricht Madonna über ihr Laster und ihre Obsession: Sex.

In einem neuen Youtube-Video spricht Madonna offen wie selten zuvor über die Dinge, die ihr wichtig sind – und Ereignisse in ihrem Leben, die sie bereut. In dem Video „Finally Enough Talk: 50 Questions With Madonna“, mit welchem die Pop-Queen ihr neues Compilation-Album „Finally Enough Love: 50 Number Ones“ bewirbt, beantwortet sie äußerst intime Fragen. So antwortet Madonna auf die Frage, was ihre neueste Obsession sei, nur knapp: „Sex.“ Als die Stimme hinter der Kamera nach ihrem größten Laster fragt, sagt Madonna ebenso: „Sex.“ Sex ist auch die Antwort auf die Fragen nach Madonnas Sternzeichen, was sie im Leben motiviert und was ihrer Meinung nach der Grund für ihre erfolgreiche Karriere ist.

Interessant ist auch Madonnas Antwort auf die Frage, was sie bereut: „Dass ich geheiratet habe. Beide Male.“