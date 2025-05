Marvel-Star Jeremy Renner rechnet mit Disney ab

Hollywood-Star Jeremy Renner (53) ist nicht nur ein gefeierter Schauspieler, sondern auch seit Jahren als Marvels „Hawkeye“ fester Bestandteil des Superhelden-Universums. Nach dem Erfolg seiner Disney+-Serie 2021 hofften Fans auf eine zweite Staffel – doch dazu wird es vorerst nicht kommen

In einem ehrlichen Interview im TikTok-Format „High Performance“ ließ Hollywood-Star Jeremy Renner die Bombe platzen: Disney habe ihm für eine mögliche zweite Staffel von „Hawkeye“ ein Gehalt geboten, das nur die Hälfte seiner bisherigen Gage betragen sollte. „Sie haben gefragt, ob ich Staffel 2 machen würde und haben mir die Hälfte des Geldes angeboten“, so der Schauspieler. Dabei sollte der Aufwand offenbar doppelt so hoch sein. „Es wird doppelt so viel Arbeit und acht Monate meiner Zeit – für die Hälfte des Geldes“, empört sich Renner. Seine klare Antwort an den Konzern: „Go fly a kite“, auf gut Deutsch: „Vergesst es!“

Jeremy Renner als "Hawkeye" © Disney+

Besonders bitter: Renner überlebte Anfang 2023 nur knapp einen Schneepflug-Unfall, bei dem er sich über 30 Knochen brach. Offenbar wurde sein gesundheitlicher Zustand bei der Gagenverhandlung gegen ihn verwendet – ein Schlag ins Gesicht für den Schauspieler. Dabei hatte Renner gar nicht auf mehr Geld bestanden: „Ich habe nicht mal nach mehr Geld gefragt. Ich wollte einfach nur das, was ich in Staffel 1 bekommen habe.“ In Hollywood ist es üblich, dass Stars bei Folgestaffeln mehr verdienen – Gehaltskürzungen sind eher die Ausnahme. Umso überraschender ist Disneys Angebot. „Wir waren da einfach nicht auf einer Wellenlänge“, resümiert Renner.

© Walt Disney Pictures

Trotz des Ärgers betont Renner seine Liebe zur Rolle: „Ich liebe den Charakter weiterhin, ich würde es immer noch gerne machen, aber ich muss mich selbst schützen.“ Er wolle nicht um jeden Preis zurückkehren – vor allem nicht, wenn er sich dabei selbst ausbeutet.

Aktuell ist der Schauspieler mit anderen Projekten ausgelastet. In der erfolgreichen Paramount+-Serie „Mayor of Kingstown“ spielt er die Hauptrolle, produziert von „Yellowstone“-Macher Taylor Sheridan.

Fans hoffen weiter auf ein Comeback

In der ersten Staffel von „Hawkeye“ stand Renner an der Seite von Hailee Steinfeld (Kate Bishop) vor der Kamera. Ebenfalls mit dabei: Florence Pugh als Yelena Belova, Alaqua Cox als Maya Lopez („Echo“) und Vincent D’Onofrio als Kingpin. Ein Staraufgebot, das Lust auf mehr machte. Doch eine zweite Staffel scheint – zumindest vorerst – am Geld zu scheitern. Ob Disney einlenkt oder Renner seine Meinung ändert, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Fans hätten ihn gerne wieder als „Hawkeye“ auf dem Bildschirm.