"MeatAXE" - Bodybuilding-Star mit nur 50 Jahren verstorben

Ein bekannter australischer Künstler und Bodybuilder ist im Alter von 50 Jahren völlig unerwartet verstorben.

Seine Familie und sein Umfeld stehen unter Schock. Besonders tragisch: Zurück bleibt seine Ehefrau, die nun alleine die gemeinsamen Kinder großziehen muss.

Zusammenbruch auf dem Weg zu einer Feier

Melbourne, Australien. Mark Taylor, der in der Bodybuilding-Szene unter dem Namen "MeatAXE" bekannt war, befand sich gerade mit seinem fünfjährigen Sohn auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier, als er sich plötzlich unwohl fühlte. Nur wenig später brach der sportliche Familienvater in seinem Auto zusammen. Laut Berichten des australischen Nachrichtensenders 7News ist die genaue Ursache seines plötzlichen Todes bislang ungeklärt. "Es ging ihm nicht gut … und dann wurde er mit dem Kind im Auto gefunden", erinnert sich Siobhan Duivenvoorden, eine enge Freundin der Familie. Obwohl sofortige Hilfe durch anwesende Freunde und Passanten geleistet wurde, konnten die Rettungskräfte sein Leben nicht mehr retten.

Taylor hinterlässt seine Ehefrau Renee sowie vier Kinder. © gofundme ×

Mark Taylor hinterlässt seine Ehefrau Renee und vier gemeinsame Kinder. Familie und Freunde stehen unter Schock angesichts dieser unerwarteten Tragödie. Besonders schmerzhaft für seine Frau: Zum Zeitpunkt seines plötzlichen Zusammenbruchs war sie nicht in der Nähe und konnte sich nicht mehr von ihm verabschieden. "Er war ein liebevoller Vater. Der Verlust trifft sie alle tief, und es wird lange dauern, bis sie diesen Schicksalsschlag verarbeiten können", sagt Duivenvoorden.

Talentierter Künstler und Unternehmer

Mark Taylor war nicht nur als erfolgreicher Bodybuilder bekannt, sondern auch als talentierter Künstler. Er erschuf beeindruckende Wandgemälde, die weltbekannte Persönlichkeiten wie Arnold Schwarzenegger und Dwayne "The Rock" Johnson darstellten. Neben seiner Kunst war er als Tätowierer tätig und betrieb gemeinsam mit seiner Frau ein Geschäft für Nahrungsergänzungsmittel.

Da Renee nun plötzlich mit allen Herausforderungen alleine dasteht, wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um sie finanziell zu unterstützen. Die von Freundin Siobhan Duivenvoorden auf der Plattform "gofundme" gestartete Kampagne hat bereits eine große Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Mittlerweile wurden Spenden in Höhe von mehr als 35.000 Euro (Stand Februar 2025) gesammelt. "Renee war tief gerührt und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie hätte nie erwartet, dass so viele Menschen sich auf diese Weise engagieren", so Duivenvoorden.