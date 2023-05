Mit 79 Jahren: Robert De Niro ist zum 7. Mal Vater geworden

Hollywood-Schauspieler Robert De Niro ist zum siebten Mal Vater geworden – und das mit 79 Jahren.

US-Schauspieler Robert De Niro (79) ist wieder Vater geworden. Die Geburt seines siebten Kindes verkündete der Oscar-Preisträger ganz beiläufig in einem Gespräch mit "ET Canada" im Rahmen der Promotion-Tour zu seinem neuen Film "About My Father". Als De Niro im Interview nach seinen sechs Kindern gefragt wurde, korrigierte er: "Sieben, um genau zu sein". Und fügte hinzu: "Ich habe gerade ein Baby bekommen." Wann das Kind auf die Welt kam und wie es heißt, hat der Schauspieler nicht verraten.

Über das Vatersein sagt er: "Ich lege ungern Regeln fest und sowas. Aber man hat keine Wahl. Und das würde wohl alle Eltern bestätigen, glaube ich. Man muss das Richtige tun für seine Kinder und im Zweifel auch mal ein Auge zudrücken."

Das Hollywood-Urgestein hat aus vergangenen Beziehungen bereits sechs Kinder. Aus der Ehe mit seiner ersten Frau, Schauspielerin und Jazzsängerin Diahnne Abbott (78) stammen die Kinder Drena (51) und Raphael (46). Mit Ex-Freundin Toukie Smith (70), einem Model, hat er die Zwillingssöhne Julian und Aaron (beide 27). Weiters hat Robert De Niro mit Ex-Frau Grace Hightower, einer Schauspielerin, die Kinder Elliot (24) und Helen Grace (11).