Nach "Big Brother"-Rauswurf: Mickey Rourke will TV-Sender verklagen

Hollywood-Star Mickey Rourke steht erneut im Mittelpunkt eines Skandals. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "The Wrestler" und "Sin City", wurde am Wochenende aus dem britischen Reality-Format "Celebrity Big Brother" geworfen – und droht nun mit einer Klage gegen die Produzenten der Show

Wie britische Medien berichten, wurde Rourke am Samstag nach mehreren Verstößen gegen den Verhaltenskodex der Sendung aus dem Big-Brother-Haus geworfen. Grund dafür war ein Ausraster, bei dem er laut Augenzeugen homophobe und frauenfeindliche Äußerungen gegenüber JoJo Siwa gemacht, sich Chris Hughes aggressiv genähert und einen sexistischen Kommentar in Richtung Ella Rae Wise geäußert haben soll. Ein wütender Streit mit dem "Love Island"-Star Hughes eskalierte, was letztlich zu Rourkes sofortigem Rauswurf führte. Doch der Filmstar sieht sich selbst im Recht – und plant nun rechtliche Schritte gegen die Showmacher.

Abgemagert und kaum mehr zu erkennen: So sieht Mickey Rourke jetzt aus.

Nur 50.000 statt 500.000 Pfund – Rourke tobt

Wie die britische "The Sun" berichtet, sei Rourke ursprünglich ein Gagenpaket von 500.000 Pfund zugesagt worden. Durch seinen frühen Rauswurf soll er jedoch nur 50.000 Pfund erhalten – ein Bruchteil dessen, was er sich erhofft hatte. Laut dem US-Portal "TMZ" habe Rourke das TV-Engagement angenommen, um dringend benötigte Schulden abzubauen. Die jetzige Summe decke kaum die Kosten seines Hotelaufenthalts.

Ein weiterer Streitpunkt: Rourke habe sich auf eine luxuriöse Unterkunft verlassen, wie es ihm angeblich versprochen worden war. Doch während des Fluges nach Großbritannien habe ihn das Produktionsteam darüber informiert, dass lediglich 300 Pfund pro Nacht übernommen würden. Da er bereits ein teures Hotel für sich und sein Team gebucht hatte, soll er rund 50.000 Pfund privat gezahlt haben. Rourkes Sprecherin Kimberly Hines kritisierte das Verhalten der Produzenten scharf. Sie wirft ihnen vor, Rourke als "verbalen Pulverfass" gezielt für Quoten genutzt zu haben, um ihn dann „ohne Rückflugticket“ abzuservieren. Besonders bitter: Wäre Rourke einen Tag länger im Haus geblieben, hätte er laut Vertrag deutlich mehr Geld erhalten.

Ob Mickey Rourke tatsächlich gegen die Produzenten klagt, ist derzeit noch unklar. Klar ist jedoch: Der Schauspieler ist stinksauer – und der Skandal könnte für "Celebrity Big Brother" zu einem teuren Nachspiel werden. Fans fragen sich nun, ob der einst gefeierte Hollywood-Star jemals wieder den Weg auf den Bildschirm findet – oder ob dies das endgültige Ende seiner TV-Karriere bedeutet.