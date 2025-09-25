Nach Streit: Nicolas Cage wirft 65.000-Dollar-Verlobungsring ins Meer

Nicolas Cage wirft im Streit mit Lisa Marie Presley einen 65.000-Dollar-Verlobungsring ins Meer – und kauft ihr später sogar einen noch größeren Diamanten

Die turbulente Ehe zwischen Nicolas Cage, 61, und Lisa Marie Presley, †54, war von Extremen geprägt. Wie Priscilla Presley in ihren Memoiren "Softly as I Leave You: Mein Leben nach Elvis" schildert, bestanden die Beziehung und die Verlobung aus heftigen Streitereien und ebenso schnellen Versöhnungen.

Streit auf Cages Yacht

Lisa Marie Presley und Nicolas Cage © Getty

Kurz nach der Verlobung auf Hawaii im August 2002 kam es auf Cages Yacht "Weston2 vor Catalina Island zu einem Eklat. Lisa Marie Presley riss ihren sechs Karat schweren Verlobungsring im Wert von rund 65.000 US-Dollar ab und warf ihn nach Nicolas Cage. Der Hollywoodstar reagierte impulsiv und warf den Ring selbst ins Meer. Selbst von ihm beauftragte Taucher konnten den Diamanten nicht bergen.

Reue und neuer Versuch

© babirad-picture.net

Nur zwei Tage später kaufte Cage einen noch größeren Ring mit zehn Karat und die Verlobung wurde erneuert. Priscilla Presley beschrieb das Geschehen als weiteres Beispiel für die Extreme der beiden: "Wenn es gut war, war es sehr, sehr gut. Und wenn es schlecht war, war es schrecklich."

Weitere Ehen und aktuelle Situation

© zeidler

Nach der gescheiterten Ehe heirateten Cage und Presley erneut, ehe die Beziehung endgültig endete. Nicolas Cage ist seit 2021 mit der 30-jährigen Schauspielerin Riko Shibata verheiratet. Lisa Marie Presley verstarb im Jahr 2023.