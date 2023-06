Nach zwei Monaten: Taylor Swift und Matty Healy schon wieder getrennt

Die Romanze zwischen Taylor Swift (33) und Matty Healy (34) hielt nicht lange. Nach knapp zwei Monaten ist bereits wieder Schluss.

Erst im April trennte sich Taylor Swift von ihrem Langzeit-Freund Joe Alwyn. Kurz darauf wurde enthüllt, dass sich die Sängerin bereits wieder verliebt hatte - und das in niemand geringeren als den Rocker Matty Healy. Zuletzt wurden die beiden am 25. Mai in New York City gesehen. Das erste Mal getroffen haben sie sich 2014 - schon damals gab es heiße Gerüchte, um eine mögliche Liebes-Beziehung.

Jetzt bestätigte ein nahestehender Freund gegenüber der britischen "dailymail", dass sich das Paar bereits wieder getrennt hat.