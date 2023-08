Naomi Campbell präsentiert eigene Kollektion

Sie ging für alle Luxus-Label über den Laufsteg. Jetzt hat Naomi Campbell ihre eigene Mode kreiert - beim Fast-Fashion-Shop "Pretty Little Thing"!

Am 5. September startet Naomi Campbells Fast-Fashion-Deal mit dem Modehaus "Pretty Little Thing". Und schon ein erster Blick auf die heißen Outfit lassen Fan-Herzen höher schlagen. Vom schwarzen Minikleid über Neckholder-Modell auf veganem Leder bis hin zum pailettenbesetzten roségold Dress ist alles für coole Partynächte dabei.

Während einige der Designs etwas ausgefallener sind – wie ein transparenter schwarzer Catsuit, der unter einem langen veganen Leder-Trenchcoat getragen wird – könnten andere, darunter ein weißes bodenlanges Kleid mit dezentem Ausschnitt, für einen eleganten Abend getragen werden.

Koop nicht ohne Kritik

Doch nicht bei allen kommt die Zusammenarbeit mit dem Fast-Fashion-Haus gut an. Zahlreiche Fans der Model-Ikone sehen den Deal sehr kritisch. "Das ist ehrlich gesagt schrecklich. Sie hätte jede Marke der Welt haben können. Mein Respekt für sie geht verloren", kommentierte ein Fan Campbells Instagram-Posting. Campbell selbst sie die Kritik gelassen.Für sie war es wichtiger, diverse Talente ins Rampenlicht zu rücken. So arbeitete sie für ihre Kollektion mit einer unbekannten 20-jährigen nigerianischen Designerin, und dem in Jamaika geborenen Thompson - Gründer und Kreativdirektor der in Brooklyn ansässigen Bekleidungsmarke Theophilio - zusammen.

Offiziell vorgestellt wird Campbells Kollektion am 5. September in New Yorker Nobel-Restaurant Cipriani am Braodway, wo das Supermodel höchstpersönlich über den Catwalk laufen wird.