Neue Details zu Hackman Tod: Tochter bricht in Tränen aus

Als eine der Töchter von Gene Hackman von der Polizei angerufen wurde, erfuhr sie herzzerreißende Details zu dem Tod ihres Vaters und brach daraufhin i Tränen aus.

Ein Polizist rief eine von Hackmans Töchtern an und stellte sie zusammen mit dem Besitzer einer Hundepension in Santa Fe auf Lautsprecher. Sie riefen sie an, um sie zu fragen, was mit den beiden Hunden geschehen sollte, die auf dem Grundstück von Hackman und seiner Frau zurückgelassen worden waren, weil sie überlebt hatten.

Aber sie war zu aufgewühlt, um zu sprechen. Joey Padilla, der die Tierpension Santa Fe Tails betreibt, sagte: „Es war für alle überwältigend. Es gab eine Menge zu verarbeiten."

Wohin mit überlebenden Hunden?

Die beiden überlebenden Hunde wurden nach dem Tod ihrer Besitzer in der Schwebe gelassen. Bear, ein Deutscher Schäferhund, und Nikita, ein Akita-Schäferhund-Mix, können erst nach der Verlesung des Testaments des Ehepaars weitervermittelt werden.

Sie bleiben dort auf unbestimmte Zeit, bis sich herausstellt, welche Vorkehrungen - wenn überhaupt - Hackman nach seinem Tod für die Hunde getroffen hat. Es bleibt abzuwarten, ob jemand aus Hackmans Familie die Hunde aufnimmt oder ob sie in eine neue Familie vermittelt werden.

Verweste Hundeleiche

Zu diesem Zeitpunkt sind neue herzzerreißende Details über den Zustand der Hunde bekannt geworden, in dem sie gefunden wurden. Die Polizei hatte die beiden Hunde zuvor als „gesund“ beschrieben, während die Überreste eines dritten „mumifizierten“ Hundes in einem Schrank im Badezimmer neben Betsys Leiche gefunden wurden.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es sich bei dem toten Hund um Zinna, eine 12-jährige Australian Kelpie-Mischlingshündin, handelt und nicht um einen Deutschen Schäferhund, wie ursprünglich berichtet. Die Hunde - die wahrscheinlich mindestens 10 Tage lang frei herumgelaufen waren - wurden von der Polizei gefunden, die den Tierschutz einschaltete.

Ermittlungen zu mysteriösen Tod laufen

Die Ermittlungen zum Tod des Paares sind ins Stocken geraten, da die Polizei auf die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung des Paares wartet. Hackman und die klassische Pianistin Betsy, 65, wurden am vergangenen Mittwoch in getrennten Räumen ihres Hauses in Santa Fe, New Mexico, tot aufgefunden.

Die Polizei konnte jedoch bisher nicht feststellen, ob Hackman oder seine Frau zuerst gestorben ist. Beide wurden „mumifiziert“ aufgefunden. Die Polizei versucht, die letzten Bewegungen der beiden zu rekonstruieren und hat eine Liste von Personen erstellt, mit denen sie spricht, darunter die Kinder des Schauspielers, Christopher, 65, Elizabeth Jean, 63, und Leslie, 58, die er mit seiner Ex-Frau Faye Maltese hatte.