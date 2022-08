Neue Vorwürfe gegen R. Kelly

Im Juni wurde der einstige Popstar zu 30 Jahren Haft verurteilt. Jetzt könnten weitere zehn Jahre dazukommen

Vom Popstar zum Häfnbruder - Sexualstraftäter R. Kelly wurde im Juni zu 30 Jahren Haft verurteilt. Jetzt muss er sich wegen weiterer schwerer Vorwürfe vor Gericht verantworten. Dabei geht es um Pädophilie und Kinderpornos. "Der Angeklagte Robert Kelly hatte Sex mit Kindern. Er machte Videobändert von sich selbst beim Sex mit kleinen Kindern", habe der Ankläger Jason Julien am Mittwoch in seinem Eröffnungsplädoyer gesagt.

Mutmaßliches Opfer sagt aus

Im Prozess soll auch ein mutmaßliches Opfer aussagen. Genauer gesagt, eine Frau, die vor 20 Jahren in einem der besagten Videos zu sehen war. Der weltbekannte Clip ist abscheulich. R. Kelly soll die damals erst 14-Jährige missbraucht haben und auf sie uriniert haben. Dieses Video soll eine zentrale Rolle im Prozess spielen. In einem früheren Rechtsstreit zu dem Fall wurde R. Kelly freigesprochen. Nun drohen ihm weitere zehn Jahre in Haft.