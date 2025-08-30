Pamela Anderson und Liam Neeson: Ihre Liebe war nur gespielt

Pamela Anderson und Liam Neeson wirkten wie das neue Traumpaar Hollywoods. Nun zeigt sich: Die angebliche Romanze war nur ein PR-Stunt zum Filmstart von "Die nackte Kanone"

Zum Kinostart des Remakes von „Die nackte Kanone“ sorgten Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) für Aufsehen. Auf Premieren und Presseterminen präsentierten sich die beiden auffallend vertraut, mit Umarmungen und Küsschen auf die Wange. Hollywood schien ein neues Traumpaar gefunden zu haben. Nun berichtet das US-Portal „TMZ“, dass alles nur Show war. Romantische Dinner oder private Treffen habe es nicht gegeben. Stattdessen waren bei gemeinsamen Essen stets Assistenten anwesend. Von intimen Dates konnte keine Rede sein.

Gerüchte und Spekulationen

Bereits zuvor hatten Magazine wie „People“ und „Us Weekly“ über eine mögliche Beziehung spekuliert. „Es ist eine aufkeimende Romanze, die noch in den Anfängen steckt“, zitierte damals eine anonyme Quelle. Laut „TMZ“ aber steckten die PR-Teams von Paramount und den Stars hinter der Geschichte.

Während der Dreharbeiten im Sommer 2024 verstanden sich Anderson und Neeson zwar gut, danach herrschte jedoch Funkstille. Erst im Juli 2025 traten sie gemeinsam zur Promotour auf. Der inszenierte Coup zahlte sich aus: „Die nackte Kanone“ spielte bisher rund 90 Millionen US-Dollar (etwa 77 Millionen Euro) ein.