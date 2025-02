Polizei stoppt Straßenkonzert von Ed Sheeran

Der britische Popstar Ed Sheeran wollte in Bengaluru, einer Millionenstadt im südlichen Indien, als Straßenmusiker auftreten.

Doch dieser spontane Auftritt wurde durch die Behörden unterbunden. Der Vorfall sorgte für Diskussionen unter Fans und in den sozialen Medien.

Indische Polizei stoppt Straßenauftritt von Ed Sheeran in Bengaluru

Laut Angaben der Polizei von Bengaluru verfügte Sheeran nicht über die erforderlichen Genehmigungen für eine Straßenperformance. Ein Video, das sich schnell im Internet verbreitete, zeigt einen Polizisten, der das Mikrofon des Sängers auf der belebten Church Street entfernt. Diese Straße ist ein beliebter Treffpunkt für Einkaufs- und Unterhaltungssuchende in der Stadt.

Ein Sprecher der Behörden erklärte gegenüber der indischen Nachrichtenagentur ANI, dass der Antrag von Sheerans Team auf eine Genehmigung zur Vermeidung von Menschenansammlungen abgelehnt worden sei.

Sheerans Reaktion auf Instagram

Der Musiker selbst widersprach dieser Darstellung. In einer Instagram-Story schrieb er: „Wir hatten übrigens eine Genehmigung zum Straßenmusizieren. Deshalb war unser Auftritt an genau diesem Ort im Voraus geplant. Es war also nicht so, dass wir einfach zufällig dort aufgetaucht sind. Alles gut – wir sehen uns heute Abend beim Konzert!“ Der Vorfall ereignete sich kurz vor seinem geplanten Auftritt im Rahmen der Mathematics Tour auf dem NICE-Gelände in Bengaluru.

Kritik und Unterstützung in sozialen Medien

Die Entscheidung der Polizei stieß auf geteilte Meinungen. Während Fans Sheerans Auftrittsmöglichkeit verteidigten, verwiesen Kritiker auf die geltenden Vorschriften. In den sozialen Netzwerken wurde kontrovers diskutiert. Ein Nutzer schrieb spöttisch: „Wir leben in einer ‘Onkelokratie’. Und es gibt nichts, was Onkel mehr lieben, als junge Leute vom Spaßhaben abzuhalten.“ Die Aussage bezieht sich auf die oft unklaren Regelungen zur Nutzung öffentlicher Plätze in Indien. Der Abgeordnete PC Mohan von der regierenden BJP verteidigte hingegen das Vorgehen der Polizei mit den Worten: „Auch Weltstars müssen sich an lokale Regeln halten – keine Genehmigung, kein Auftritt!“

Sheerans Indien-Tournee

Sheeran tourt bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren durch Indien. Während seines aktuellen 15-tägigen Aufenthalts gab er bereits Konzerte in Pune, Hyderabad und Chennai. Weitere Auftritte folgen in Shillong im Nordosten des Landes sowie in der Hauptstadt Neu-Delhi.

Beim Konzert in Bengaluru sorgte er für eine Überraschung, indem er gemeinsam mit der indischen Sängerin Shilpa Rao zwei bekannte Lieder in Telugu performte. Bereits zuvor hatte er mit dem indischen Sänger und Schauspieler Diljit Dosanjh bei dessen Konzert in Birmingham (Großbritannien) zusammengearbeitet. Zusätzlich kooperierte Sheeran mit der indischen Sitar-Spielerin Megha Rawoot, um eine spezielle Version seines Hits "Shape of You" zu präsentieren.

Indien als wachsender Konzertmarkt

Der Markt für Live-Musik in Indien boomt. In den letzten Jahren haben internationale Künstler wie Dua Lipa und Coldplay dort große Konzerte gegeben. Laut einem aktuellen Bericht der Bank of Baroda entwickelt sich das Land zunehmend zu einem wichtigen Standort für die Konzertbranche. Der Wert des Live-Musik-Sektors wird aktuell auf 700 bis 900 Millionen US-Dollar (ca. 650 bis 835 Millionen Euro) geschätzt.