Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Pop-Ikone Madonna plant ein neues Album für 2026
© Getty Images

Fan-Freude

Pop-Ikone Madonna plant ein neues Album für 2026

18.09.25, 23:33
Teilen

"Zurück zur Musik, zurück auf die Tanzfläche, zurück dahin, wo alles begonnen hat"

Pop-Ikone Madonna (67) will im kommenden Jahr ein neues Album herausbringen.

Dafür sei sie zurück zu ihrer früheren Plattenfirma Warner Records gegangen, teilte die Musikerin mit. "Zurück zur Musik, zurück auf die Tanzfläche, zurück dahin, wo alles begonnen hat", schrieb die "Queen of Pop" auf Instagram. Nähere Details gab es zunächst nicht. Seit den 80er-Jahren hat Madonna mehr als ein Dutzend Alben veröffentlicht, sie gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden