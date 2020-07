Prinz Andrew beim Tanz mit halb nackter Frau gefilmt

New York. Wieder Wirbel um Prinz Andrew: Laut "Sun" behauptet jetzt eine Ex-Mitarbeiterin Tiffany Doe (48, Name geändert) von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell, dass sie die beiden dabei beobachtete, wie sie sich ein heimlich gedrehtes Video von Andrew ansahen. Es sei darauf zu sehen gewesen, wie er in einem Schlafzimmer mit einer halb nackten Frau tanzte. Die Zeugin: "Es war ein offenes Geheimnis, dass Epstein in allen Zimmern Kameras installiert hatte".

Doe sagte zu "Sun": "Ich suchte nach Jeffrey, um mit ihm über etwas zu sprechen, und konnte ihn nirgendwo finden. (...) Ich hatte keine Ahnung, dass Ghislaine und Jeffrey da drin waren. Ich wusste nicht einmal, dass Ghislaine im Haus ist." Der Raum habe wie ein Fernseh-Kontrollraum ausgesehen. Doe berichtet weiter: "Groß und dunkel. Es gab überall viele Bildschirme. Es war so dunkel, als ich hereinkam, dass sie mich nicht bemerkten. Ich wollte etwas sagen, aber sie sprachen und lachten, also schaute ich auf den Bildschirm, um zu sehen, worüber sie sprachen." Sie fügt hinzu: "Ich weiß nicht, wer das Mädchen auf dem Video war, aber sie war oben ohne. Ich kann wirklich nicht sagen, wie alt sie war." Doe könne nicht sagen, ob auch Andrew nackt war: "Ich konnte nicht alles von ihm sehen (...) Es sah jedoch so aus, als wäre es in einem Schlafzimmer gedreht worden. Ich glaube nicht, dass Andrew wusste, dass er gefilmt wurde."