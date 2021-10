Rappt Heidi Klum jetzt mit Snoop Dogg?

Klum mit Rapper im Tonstudio: Geht die 48-Jährige jetzt auch noch unter die Musiker?

Das deutsche Top-Model, Moderatorin, Schauspielerin und Autorin Heidi Klum (48) wirft mit ihrem Instagram-Posting mit Rapper Snoop Dogg die Frage auf, ob sie jetzt auch unter die Musiker geht. Mit großem Pulli-Ausschnitt posiert sie neben dem Musiker. "Happy Birthday an den einzig wahren Snoop Dogg", gratuliert Klum dem Rapper zum 50. Geburtstag. Irgendetwas dürften die beiden aber vorhaben, denn sie schreibt dazu: "Ich bin so aufgeregt wegen dem, was kommt!"

Bereits im April postete Snoop Dogg ein Video auf TikTok, in dem er rappt und Klum sich vor der Kamera rekelt. Jetzt fragen sich ihre Fans: Will Tausendsassa Heidi jetzt selbst rappen?