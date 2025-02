Real-Legende Iker Casillas datet Ex-Pornostar

Die Real-Ikone wurde bei einem Date mit Claudia Bavel erwischt.

Er galt als einer der besten Tormänner der Welt. Mit Real gewann Iker Casillas dreimal die Champions-League, mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er Welt- und Europameister. Nach seinem Karriereende sorgt der inzwischen 43-Jährige vor allem durch sein Privatleben für Schlagzeilen. Vor vier Jahren ließ sich Casillas von der Fernsehmoderatorin Sara Carbonero scheiden, nun soll die Spanien-Legende frisch verliebt sein.

© APA/AFP/MIGUEL RIOPA ×

Wie „Diez Minutos“ berichtet, soll die Real-Ikone mit der ehemaligen Pornodarstellerin Claudia Bavel liiert sein. Die beiden wurden in Barcelona beim Betreten und Verlassen eines Hotels gesichtet.





Claudia Bavel hat früher in mehreren Pornofilmen mitgespielt und verdient heute ihr Geld als OnlyFans-Model. Dort soll die 28-Jährige rund 20.000 Euro monatlich verdienen.





Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die beiden beim Turteln erwischt wurden. Der spanische Journalist Javi Hoyos will das Paar beim Abendessen in Lloret de Mar gesehen haben. „Mitten im Restaurant fingen sie an, sich zu küssen. Es dauerte zwei Stunden, bis sie zu Ende gegessen hatten“, so Hoyos.