Scheidungs-Gerüchte: Jetzt spricht Michelle Obama Klartext

Seit Monaten kursieren Spekulationen über eine angebliche Ehekrise zwischen Michelle (61) und Barack Obama (63). Jetzt äußerte sich die ehemalige First Lady selbst – und macht in aller Deutlichkeit klar: Ihre Liebe ist stark wie eh und je

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "IMO – The Michelle Obama Podcast", den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Craig Robinson (63) moderiert, war auch Ehemann Barack Obama zu Gast. Was folgte, war eine Mischung aus Humor, Offenheit und einem deutlichen Dementi der Trennungsgerüchte, die seit ihrer Abwesenheit bei der Beerdigung von Jimmy Carter und der Amtseinführung von Donald Trump immer wieder hochgekocht waren. Mit einem Lachen reagierte Michelle Obama auf die Gerüchte: „Wenn wir nicht im selben Raum sind, denken die Leute, wir wären geschieden.“ Barack Obama stimmte zu: „Wenn wir keine prominente Familie wären, würde niemand über unsere Ehe spekulieren.“ Die Spekulationen bezeichnete das Paar als lächerlich und betonte gleichzeitig, wie fest ihre Verbindung nach all den gemeinsamen Jahren ist.

© Getty Images

Die zweifache Mutter betonte, dass sie in all den Ehejahren nie an Scheidung gedacht habe. „Wir haben schwere Zeiten durchgemacht. Aber wir hatten auch viel Spaß, viele Abenteuer, und ich bin durch den Mann, mit dem ich verheiratet bin, ein besserer Mensch geworden“, erklärte Michelle emotional. Damit erteilte sie allen Trennungsgerüchten eine klare Absage.

Ehrlichkeit statt Perfektion – das Ehegeheimnis der Obamas

© Getty

Ihr Erfolgsrezept für eine langjährige Beziehung? Ehrlichkeit. „Wir haben uns nicht vorgenommen, perfekt zu sein. Wir haben uns vorgenommen, ehrlich miteinander zu sein“, so Michelle. Diese Offenheit sei der Schlüssel zu ihrer stabilen Partnerschaft – auch unter öffentlichem Druck. Barack Obama hörte seiner Frau aufmerksam zu, schenkte ihr liebevolle Blicke und ein verschmitztes Lächeln – ein seltener, aber umso intimerer Moment zwischen den beiden, der einmal mehr zeigte, wie stark ihre emotionale Bindung ist. Trotz Ruhestand und politischer Vergangenheit sind Michelle und Barack Obama offenbar ein Team, das sich nicht aus der Ruhe bringen lässt – schon gar nicht durch Schlagzeilen.

© Instagram/barackobama

Mit ihrem gemeinsamen Podcast-Auftritt zeigen Michelle und Barack Obama nicht nur ihre Einigkeit, sondern auch, wie man als öffentliches Paar mit Spekulationen umgeht – mit Souveränität, Selbstironie und viel gegenseitigem Respekt. Wer hier noch an eine Trennung glaubt, muss wohl an der Realität vorbeihören.