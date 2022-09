Schon wieder Gold: Tom Hardy dominiert nächstes Jiu-Jitsu Turnier

Tom Hardy ist einer der bekanntesten Schauspieler in Hollywood. Vor allem für seine bulligen, harten Charaktere ist der Engländer weltbekannt. Doch auch Abseits der Leinwand kann man ihm keine Schwäche vorwerfen.

Nachdem Tom Hardy bereits im letzten Monat an einem Jiu-Jitsu Turnier in Wolverhampton teilgenommen hatte, wo er eine Gold-Medaille erhielt, war es dieses Wochenende wieder so weit. Der Darsteller von Bane in The Dark Knight Rises trat in Mitlon Keynes, einer Großstadt von England, abermals an einem Turnier teil. Die Gegner hatten gegen den "am Boden" gebliebenen Superstar keine Chance, am Ende gab es Gold für den "Venom" Darsteller.

© SWNS

"Er war brillant", meinte einer der Organisatoren der Veranstaltungen, welche die Teilnahme Hardy's geheim hielten, um keinen großen Fan-Ansturm auszulösen. Die Leute, welche auch ohne dem Wissen vom Promi-Besuch dort waren und ihn erkannten, bekamen dann vom gut gelaunten Schauspieler auch auf Wunsch ein Bild oder ein Autogramm.