"Seinfeld"-Star Peter Crombie mit 71 Jahren gestorben

In der US-Sitcom "Seinfeld" spielte er Crazy Joe Davola und schaffte damit in den 90ern den Druchbruch. Am Mittwoch verstarb Peter Crombie im 72. Lebensjahr.

Zwei Jahre lang war der einer der Stars aus "Seinfeld". Peter Crombie spielte sich als Schriftsteller mit psychischen Problemen "Crazy Joe Davola" in die Herzen der Fans. Danach folgten zahlreiche weitere Rollen in Kult-Serien wie "NAPD Blue" oder "Walker, Texas Ranger". Auch in Hollywood konnte der TV-Darsteller in Blockbustern wie "Natural Born Killers" oder "Sieben" ergattern. Peter Crombie und Jerry Seinfeld © Getty × Jetzt fiel für Peter Crombie die letzte Klappe. US-Medien berichten, dass der Schauspieler am Mittwoch nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben sei. Welche Erkrankung Crombie hatte ist nicht bekannt. "Er war der netteste, fürsorglichste, großzügigste und rücksichtsvollste Mann. Er wurde von allen geliebt, war großzügig und hatte nie etwas Schlechtes über jemanden zu sagen", trauert seine Witwe Nadine Kijner.