SIE ist die neue ''Promi Big Brother''-Queen

„Ich konnte euch zeigen, wer ich wirklich bin. Zu Recht habe ich gewonnen. Ich war immer so, wie ich bin", so die Siegerin beim Auszug aus dem Container.

Der Vorhang bei „Promi Big Brother 2023" ist gefallen , und der strahlende Star des Abends steht fest! Im Finale setzte sich Yeliz durch. Um 23.20 Uhr verkündete Big Brother: „Auf einen von euch warten 100 000 Euro und ein Pokal. Ein Pokal und 100 000 Euro, die nun dir gehören: Yeliz, du hast gewonnen. Glückwunsch!“ Tränen der Freude kullerten über Yeliz' Wangen, während sie sich innig mit Marco umarmte.

Emotionale Worte

In ihrer Dankesrede präsentierte sich die Siegerin selbstbewusst: „Ich konnte euch zeigen, wer ich wirklich bin. Zu Recht habe ich gewonnen. Ich war immer so, wie ich bin. Dank euch stehe ich jetzt hier, und ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben etwas gewonnen!“

Doch bevor der große Gewinner feststand, mussten Matthias Mangiapane, Paulina Ljubas und Peter Klein ihre Koffer packen. Im Jahr 2024 soll es dann mit einer weiteren Staffel im Big Brother-Container weitergehen.