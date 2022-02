Stones denken an Wien-Konzert

Neue geheime Tourpläne der Rolling Stones lassen Austro-Fans hoffen: Nach Storno der Rekord-Show in München steigen die Chancen für ein Wien-Konzert.

5. Juni, München Olympiastadion und ein Doppelpack im Londoner Hyde Park (25. Juni & 3. Juli) – das sind die ersten geheimen Daten zur Jubiläums Tour der Rolling Stones. Die stets top-informierte Fan-Seite IORR verrät die ersten Pläne zum 60. Geburtstag der Rock-Dinos. Nach der ausverkauften "No Filter Tour" in den USA haben Mick Jagger und Co. jetzt Europa im Visier. Mindestens 14 Konzerte. Am 7.März soll der komplette Tourplan veröffentlicht werden. Den im August 2021verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts wird dabei wieder Steve Jordan ersetzen.

Auch Österreich, wo man zuletzt 2017 ein Rekord-Konzert in Spielberg für 95.000 Fans rockte, ist jetzt wieder im Rennen, denn ein an der Münchener Messe angedachtes Exklusiv-Konzert für den deutschsprachigen Raum wurde von den Stones nun doch abgelehnt. Sie wollen lieber Stadien als Grünflächen spielen. Damit steigen die Chancen für eine Show im Wiener Ernst Happel Stadion. Das ist heuer freilich schon gut gebucht: Green Day (19. Juni), Imagine Dragons (23.Juni), Guns N' Roses (13. Juli) und das Doppelpack von Ed Sheeran am 1. und 2. September.