Superstars feiern Clooney-Premiere - nur Amal fehlt

Hollywood-Star George Clooney (63) hat am Donnerstagabend seine große Premiere am Broadway gefeiert. Im Stück "Good Night, and Good Luck", das im renommierten Winter Garden Theatre in New York aufgeführt wird, brillierte er in der Hauptrolle. Ein Detail störte aber...

Es war ein Mega-Starrummel, als Hollywood-Star George Clooney am Donnerstag seine Braodway-Premiere feierte. Zahlreiche Stars wie Jennifer Lopez (55) mit Kind Emme (17) und Schauspielkollegin Julianna Margulies (58) erwiesen ihm die Ehre und viele weitere Top-VIPs erwiesen ihm die Ehre. Doch eine fehlte auffällig: Ehefrau Amal Clooney (47). Jennifer Lopez © Getty × Kylie Minogue © Getty × Wie Clooney gegenüber der Prese erklärte, hatte seine Frau einen triftigen Grund für ihr Fernbleiben. „Sie ist bei den Kindern“, zitiert das Magazin "People" den Schauspieler. Das Ehepaar Clooney hat gemeinsam die siebenjährigen Zwillinge Alexander und Ella. Die Familie lebt seit Kurzem in New York, um George während seines Theater-Engagements den Rücken zu stärken – auch wenn das an Premierenabenden bedeutet, getrennte Wege zu gehen. Julianna Margulies & Geroge Clooney © Getty × Dem Jubel und Applaus für die gelungene Premiere tat dies aber keinen Abbruch und George Clooney beeindruckte Fans und Kritiker einmal mehr