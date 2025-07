Taylor Swift und Travis Kelce meistern ihre erste große Krise

Die Beziehung von Taylor Swift (35) und NFL-Star Travis Kelce (35) hat bereits Tourstress, Medienrummel und Fernbeziehung überstanden – doch nun stellte das Leben ihre Liebe auf eine neue, tiefgreifende Probe. Taylors Vater, Scott Swift (73), musste sich einer schweren Herzoperation unterziehen

Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, handelt es sich um eine fünffache Bypass-Operation – ein Eingriff, der nur bei ernsthaften Herzproblemen durchgeführt wird, um verstopfte Gefäße zu umgehen und die Durchblutung zu sichern. Zwar betont ein Sprecher, dass kein Herzinfarkt der Auslöser war, dennoch war die Situation für die Familie ein Schock.

Taylor Swift mit Papa Scott © Getty

Während der gesamten Prozedur stand die Familie vereint an Scott Swifts Seite: Ehefrau Andrea Swift (67), Sohn Austin (33) und Taylor selbst wichen ihm nicht von der Seite. Besonders bemerkenswert: Auch Travis Kelce war für seine Partnerin da – und das offenbar mit so viel Einfühlungsvermögen, dass Insider berichten: „Wenn Taylor vorher nicht ans Heiraten gedacht hat, dann jetzt. Travis hat alles richtig gemacht.“ Laut einer Quelle sei er längst im Familien-Gruppenchat aufgenommen worden – ein deutliches Zeichen dafür, wie eng der Sportler mittlerweile ins Swift-Umfeld eingebunden ist.

© Getty Images

Die unerwartete Operation erinnert Taylor und ihre Familie schmerzhaft an frühere Gesundheitsdramen: Mutter Andrea kämpfte mehrfach gegen Brustkrebs, 2020 kam die Schockdiagnose Hirntumor hinzu. In dieser schwierigen Zeit schrieb Taylor ihr den zutiefst emotionalen Song „Soon You’ll Get Better“. Nun also erneut eine gesundheitliche Herausforderung – diesmal für den Vater. Doch die Familie steht geschlossen zusammen, und laut Taylors Team geht es Scott Swift mittlerweile wieder besser.