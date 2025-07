Thompson-Konzert: Ganz Zagreb im Ausnahmezustand!

Zagreb steht Kopf: Am 5. Juli wird die kroatische Hauptstadt zum Schauplatz eines der größten Einzelkonzerte der Welt. Superstar Marko Perković Thompson tritt am Hippodrom Zagreb auf – 280.000 Tickets bereits verkauft. Die Behörden rechnen mit bis zu 500.000 Besuchern in und um das Gelände

Ausnahmezustand in Zagreb: Eine Stadt rüstet auf. Die Sicherheits- und Gesundheitsvorkehrungen bei dem Pop-Konzert des Jahres von Marko Perković Thompson erinnern eher an ein Großereignis wie eine Fußball-Weltmeisterschaft oder einen Papstbesuch: 200 Rettungskräfte,

26 Einsatzfahrzeuge,

27 fixe Sanitätsstationen,

ein medizinisch ausgestatteter Hubschrauber stehen am Gelände bereit. Das Highlight der Vorbereitungen: Ein Feldlazarett mit 200 Betten auf dem Zagreber Messegelände – betrieben wie ein mobiles Krankenhaus mit Chirurgen, Notfallmedizinern und Psychiatern. Laut der kroatischen Zeitung Jutarnji list wurden alle städtischen Krankenhäuser verpflichtet, eigene Krisenstäbe mit „Kommandanten“ zu bilden. Kliniken müssen mindestens 50 Betten freihalten – eine logistische Herausforderung, besonders in der Urlaubszeit. Einige Häuser planen sogar eine 24-Stunden-Bereitschaft für ihr gesamtes Personal. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Hitzestau und Menschenmassen: Behörden warnen Neben der enormen Besucherzahl kommt eine weitere Herausforderung hinzu: sommerliche Hitze, wenig Schatten und stundenlanges Stehen. Die Behörden bereiten sich auf ein extrem belastendes Szenario vor – auch psychisch, wie die Einbindung von Psychiatern zeigt. Der kroatische Verkehrsclub HAK rechnet mit einem Verkehrskollaps. Besonders betroffen: der Autobahnring um Zagreb, ein ohnehin bekannter Nadelöhrpunkt auf dem Weg an die Adria. HAK rät dringend zur großräumigen Umfahrung über Ljubljana oder Rijeka. Wer nach Zadar, Šibenik, Split oder Dubrovnik reist, sollte auf die A6/E61 über Bosiljevo und weiter auf die A1/E65 ausweichen. Konzert mit politischem Beigeschmack Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Marko Perković Thompson polarisiert: Während viele Kroaten ihn als musikalischen Ausdruck nationaler Identität feiern, werfen Kritiker ihm nationalistische Tendenzen vor. Seine Auftritte gelten als hochemotional, doch dieses Konzert sprengt alle Dimensionen. Zum Vergleich: Die Rolling Stones zogen 1998 rund 80.000 Fans an – Thompson wird das Sechsfache toppen. Ab Donnerstag steht Besuchern die App „MPT“ zur Verfügung. Sie liefert Navigation, Lagepläne, Sicherheitsinfos und wichtige Hinweise zur medizinischen Versorgung – eine Premiere für ein Konzert dieser Größenordnung in Kroatien.