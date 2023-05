Tina Turner (†83): Ihre letzten Wochen vor dem Tod

Ihre Wahlheimat Küsnacht in der Schweiz schien für sie der perfekte Rückzugsort zu sein. 'Sie ging gerne in den Park und saß am Wasser. Es ist ein sehr friedlicher Ort'', erinnert sich ein Nachbar.

Schweiz. Am 24. Mai starb die Rock-Legende Tina Turner (†83) – seither trauert die Welt um die Musik-Ikone. Das Leben der Musikerin endete dort, wo sie die letzten Jahre so glücklich gelebt hat: In dem malerischen Schweizer Dorf Küsnacht. Seit 1995 lebte sie dort mit ihrem deutschen Mann Erwin Bach (67). Die beiden wohnten in einer beschaulichen Villa an den Ufern des Zürichsees. 2009 zog sich Tina Turner aus dem Musikgeschäft zurück. Von da an wurde für sie alles herrlich normal, wie die britische "Daily Mail" berichtet. Tina Turner: Das war ihr Anwesen direkt am Zürichsee Tina Turner wird nicht nur von ihren Fans vermisst – sie hinterlässt auch in der Gemeinde eine große Lücke. Sie wurde von den Nachbarn als "bescheiden", "freundlich" und "höflich" beschrieben. Sie erzählen gegenüber "Daily Mail", wie die Musik-Legende ihre letzten Monate verbrachte und womit sie so ihre Tage verbrachte. Tina Turner genoss den Ausblick über den Zürichsee Tina Turner liebte vor allem die Natur und die malerische Kulisse im Dorf: So saß sie laut Dorfbewohnern oft im örtlichen Park und genoss den Ausblick über den Zürichsee auf die schneebedeckten Berge. "Zu Leuten, die mit ihren Hunden spazieren gingen, sagte sie immer Gruezi, wie wir auf Schweizerdeutsch 'Hallo' sagen. Sie war sehr freundlich", verrät ein Nachbar über Turner. Sie besuchte auch Yoga-Kurse im Park von Horn, der nur wenige Gehminuten von Turners Villa entfernt liegt. Lesen Sie auch Tina Turners letztes Foto aufgetaucht Vor zwei Jahren teilte Tina Turner (†83) ihr letztes privates Foto auf Twitter. Darauf ist sie kaum wiederzuerkennen. Die Rock-Ikone zeigte sich kämpferisch, wirkte aber auch zerbrechlich.

Tina Turners letztes Foto aufgetaucht Neben der Natur genoss sie ausgeprägte Shoppingtouren im Ort und besuchte kleine Gourmetläden und Boutiquen in Küsnacht. "Tina Turner kam manchmal zum Einkaufen in die Stadt. Sie hatte einen Butler, aber sie ging auch gerne selbst einkaufen, zusammen mit ihrem Mann Erwin", sagt etwa der örtliche Metzger Benny Lang gegenüber "Daily Mail". Die beiden Eheleute sollen besonders das "Moreira Gourmet House" bevorzugt haben, weil es "der beste Ort der Gegend" ist, "um geräucherten Lachs und weiße Trüffel zu kaufen". Kaschmirpullover für ihren Mann Außerdem liebte Tina Turner auch stilvolle Kleidung. So besuchte sie regelmäßig die Designer-Boutique "Laredo", wo laut der Verkäuferin Schuhe und Kleider für circa 1.000 Schweizer Franken (etwa 1.030 Euro) verkauft werden. "Frau Turner kam oft in den Laden. Sie war sehr bescheiden. Sie kam immer mit ihrem Mann Erwin. Sie war nicht eingebildet (...). Sie mochte Schuhe", erzählt Verkäuferin Arzu Oezoguz. Auch bei den schicken Designerkleidern soll sie gerne zugeschlagen haben: "Frau Turner kaufte diese gerne. Und sie kaufte Kaschmirpullover für ihren Mann." Doch besonders eines hat Turner ihr Leben in der Schweiz versüßt: Ihr geliebter Erwin. "Ich habe Tina Turner mit ihrem Mann auf der Straße gesehen. Sie schienen sehr entspannt und glücklich miteinander zu sein", sagt eine Anwohnerin gegenüber der "Daily Mail".