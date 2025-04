Todes-Drama um Kinderstar Sophie Nyweide: Sie wurde nur 24

Die Polizei geht derzeit mehreren Theorien nach.

Sophie Nyweide, ein amerikanischer Kinderstar (in "Mammoth" spielte sie an der Seite von Michelle Williams und Gael Garcia Bernal) ist tot. Die Polizei in Vermont, die den plötzlichen Tod der 24-jährigen Schauspielerin untersucht, sagt, dass sie leblos an einem Flussufer aufgefunden wurde und sie untersuchen eine Reihe von möglichen Ursachen, einschließlich eines Verbrechens.

Nahe einer Highschool

Wie die Bennington Police TMZ erklärte wurde Sophies Leiche am 14. April gegen 4 Uhr morgens unweit einer High School in Bennington gefunden und noch am Tatort für tot erklärt.

Drogenprobleme

Ihre Mutter Shelley erkärte gegenüber TMZ: "Meines Wissens nahm sie Drogen. Sie war mit anderen Leuten zusammen, als sie starb. Die Ermittlungen laufen noch. Die Ergebnisse der Autopsie liegen noch nicht vor. Sie sagten, es würde 6-8 Wochen dauern. Ich kann also nichts Genaues sagen.“

Seit einiger Zeit war Nyweide nicht mehr als Schauspielerin tätig und soll gemalt haben.