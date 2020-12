Von wegen TV-Aus! Kardashians angeln sich neuen Mega-Deal

Nach 14 Jahren sollte mit der Reality-TV-Karriere des Kardashian-Klans Schluss sein. Doch noch vor dem Abschied, kündigen Kim. Kourtney, Khloé & Co. jetzt schon wieder ihr Comeback an.

Sie haben gelacht, geliebt, gelitten und gestritten - Anfang September brach für viele Fans der Kardashians dann eine Welt zusammen. Damals verkündete Kim Kardashian bei Instagram das Aus ihrer erfolgreichen Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" (KUWTK) an. Nach 14 Jahren sollen die Einblicke in den Kardashian/Jenner-Klan enden. Damals wurde von ihrem Sender "E!" argumentiert, dass die Familie rund um Oberhaupt Kris Jenner auf mehr Privatsphäre setzen wolle. Doch damit ist jetzt wohl schon wieder Schluss.

Denn wie jetzt bekannt wurde, kehren Kim, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie und Kris nach einer kurzen Pause wieder rasch auf die Bildschirme zurück. Die Kardashians und Jenners haben einen Mega-Deal mit dem US-Streamingdienst Hulu an Land gezogen. "Aufgeregt verkünde ich unser neue mehrjährige Partnerschaft mit Hulu und Star und das 2021 etwas passieren wird", schreibt Kris Jenner auf Instagram. Die beiden Plattformen gehören zu Disney+.

Die letzte Folge "KUWTK" läuft Anfang 2021. Die neue Show, über die noch nichts bekannt ist, soll schließlich Ende 2021 starten. Also müssen ihre Fans nicht lange ohne die berühmte Familie auskommen und in der Zwischenzeit halten Kim, Kylie und Co. ihre Millionen Follower eben auf Instagram auf dem Laufenden.