Zum 53. Geburtstag: JLo posiert komplett nackt

Um ihre Beautylinie zu promoten posiert Jennifer Lopez komplett nackt vor der Kamera – und zeigt sich mit 53 Jahren so sexy wie noch nie.

Nach der Blitzhochzeit in Las Vegas verbringen Jennifer Lopez und Ben Affleck ihre Flitterwochen in Paris. Doch die Arbeit ruht nicht – und deshalb postet La Lopez aus dem Urlaub ein Nacktfoto auf Instagram, um ihre Beautylinie "JLO Body" zu promoten.

Ben Affleck und Jennifer Lopez, die zwischen 2002 und 2004 schon einmal ein Paar waren, und im letzten Jahr wieder zusammen gekommen sind, traten am 16. Juli in einer kleinen Hochzeitskapelle in Las Vegas vor den Traualtar und gaben sich das Jawort.

Für die Sängerin ist es die vierte Ehe, für den Hollywoodstar die zweite. Bei der Hochzeit waren nur die Töchter Violet und Emme dabei. Für die ganze Familie soll noch ein großer Hochzeitsempfang geplant sein.