Nach dem Liebes-Comeback mit seinem "Bienchen" Simone, folgt nun noch heuer eine Blitz-Hochzeit. Wie Lugner gegenüber oe24 bestätigt, steht das Datum jetzt fest.

Liebes-Comeback. Richard Lugner und Simone Reiländer sind seit 2021 verlobt. Dann trennten sich die beiden kurz, aber die Verlobung wurde nie offiziell aufgelöst. Inzwischen fanden Mörtel und sein "Bienchen" wieder zusammen. Seit Anfang April wohnt Simone – samt Haustieren – auch in Lugners Döblinger Villa. Jetzt wollen Richard Lugner und sein "Bienchen" Simone Reiländer heiraten.

Aufregung gab es zunächst um das Datum der Hochzeit, denn Lugners "Bienchen" hatte vor lauter Vorfreude den Termin für die bevorstehende Hochzeit mit Richard Lugner abseits eines ATV-Interviews gegenüber Dominic Heinzl vorzeitig ausgeplaudert. Ein Fauxpas. Aber nun bestätigt Lugner selbst gegenüber oe24 das Hochzeitsdatum.

Jetzt fix: Lugner bestätigt Juni-Hochzeit mit Simone

Hochzeits-Datum. Der Baumeister Richard Lugner meldete sich per WhatsApp bei oe24 und bestätigt: "Simone und ich werden am Samstag den den 1. Juni 2024 in kleinem Kreis standesamtlich heiraten." Lugner weiter: "Am Samstag den 12. Oktober 2024 einen Tag nach meinem 92. Geburtstag werden wir uns dann auch den kirchlichen Segen im Stephansdom mit Dompfarrer Toni Faber holen."

Es wird die sechste Hochzeit für Lugner sein: Das erste Mal heiratete er 1961 Christine Gmeiner. "Sie war meine Jugendliebe", so der Baumeister. Nach 17 Jahren trennte sich das Ehepaar. 1979 heiratete er erneut. Diese Verbindung hielt aber nur vier Jahre. "Cornelia (Hahn, Anm.) hat mir der damalige OPEC-Generalsekretär ausgespannt", meinte Lugner.

1984 folgte Ehe Nummer drei

1984 folgte Ehe mit Susanne Dietrich Ehe Nummer drei. Die Verbindung endete tragisch: 1984, kurz nach der Scheidung, fiel Dietrich nach einer Schönheitsoperation ins Koma und starb. Mit Christina "Mausi" Lugner folgte die wohl bekannteste Partnerin des Baumeisters. Das Paar heiratete 1991 und machte jahrelang gemeinsam das Societyparkett unsicher. 2007 endete aber auch diese Ehe.

Im 13. September 2014 heiratete Lugner bei einer als Medienspektakel inszenierten fünften Hochzeit im Wiener Schloss Schönbrunn das deutsche Playmate Cathy Schmitz. Hier war bereits nach zwei Jahren wieder Schluss. "Das war ein Flop. Geliebt habe ich - außer Simone - nur Christine und Christina", sagte der Baumeister.